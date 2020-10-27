برشلونة يحبط أحلام ليونيل ميسي

وجه نادي برشلونة الإسبانيد صدمة إلى ليونيل ميسي نجم الفريق برفض إطلاق اسمه على الملعب الجديد للبارسا بناءَ على طلب جيرارد بيكيه بسبب مسيرة البرغوث المميزة في قلعة كامب نو.

كشفت "ماركا" الإسبانية عن أن إدارة برشلونة إذا سمعت بنصيحة بيكيه وقررت إطلاق اسم ميسي على ملعب "كامب نو" عقب تطويره، ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يوضع خلالها اسم شخص على ملعب النادي الكتالوني.

وأشارت إلى ملاعب برشلونة على مدار تاريخه، هي فيلودروم دي لا بونانوفا (1899-1900)، وملعب فندق كازانوفاس (1901-1905)، وملعب كالي مونتانير (1905-1909)، وكامب ديل لا إندوستريا (1909-1922)، ولي كورتس (1922-1957).

وبدأ برشلونة، اللعب لأول مرة في كامب نو عام 1957، عندما كانت سعته 90 ألفًا، لكنه اليوم يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 99354 مشجعًا، ما يجعله أكبر ملعب في أوروبا.