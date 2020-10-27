مقتل 4 وإصابة العشرات في انفجار بإحدى مدارس باكستان

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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قُتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات في انفجار وقع بإحدى المدارس في باكستان، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وتشهد باكستان، بين الحي والآخر، حوادث انفجارات وإطلاق نار.

وفي شهر يونيو الماضي، أعلنت الشرطة الباكستانية، مقتل 3 رجال أمن في الهجوم على بورصة كراتشي، إلا أن الحكومة الباكستانية اتهمت الهندية بالوقوف خلف الهجوم.

وهاجمت مجموعة من أربعة أفراد مسلحين بمسدسات وقنابل مبنى البورصة في مدينة كراتشي، ما أسفر عن مقتل حارسي أمن وشرطي قبل أن تقتل قوات الأمن المهاجمين، فيما نفت الهند أن تكون لها علاقة بالهجوم.

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوخستان" الانفصالية مسؤوليتها في تغريدة على "تويتر" من حساب أنشئ قبيل الهجوم، ووصفته بأنه هجوم "التضحية بالنفس" نفذه لواء مجيد.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أنه ليس لديه "أدنى شك" في أن الهند تقف وراء الهجوم، وقال في خطابه أمام البرلمان: "ليس هناك شك في أن الهند تقف وراء الهجوم.. فخلال الشهرين الماضيين كانت حكومتي على علم بأن هجوما سيقع، وأبلغت وزرائي بذلك. كانت كل وكالاتنا في حالة تأهب قصوى".

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بوابة الفجر باكستان انفجار الفجر الإطلاق النار

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