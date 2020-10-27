شاهد.. فيفي عبده تنفعل على خالد سليم أثناء لقاء تلفزيوني (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
Advertisements

انفعلت الراقصة الاستعراضية، فيفي عبده، على الفنان، خالد سليم، أثناء إجرائه لقاء تلفزيونيا معها.

وكان خالد سليم يتحدث مع فيفي عبده في حلقة الأسبوع الحالي من الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، عن انتشار الأشخاص الذين يتربحون من وراء مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أسماه بـ"سبوبة السوشيال ميديا"، لافتا إلى أنها أصبحت "بيزنس" يجني أصحابه ثروة طائلة من ورائه.

واتفقت فيفي عبده في الرأي مع خالد سليم، وأكدت له أنه "من الممكن أن تكون نكرة ثم تصبح مشهورا بين ليلة وضحاها بسبب نشر فيديوهات عن أبنائك ويومياتهم"، معربة عن استيائها من ذلك السلوك.

من جانبه، رد خالد سليم على الراقصة والممثلة المصرية من على كرسيه أن 99% من مشاهير "السوشيال ميديا" يتجهون النهج السابق، لتنفعل فيفي عبده عليه قائلة متعجبة: "يادي النيلة" على هذا الكرسي، هو كل شخص يجلس على هذا الكرسي يقول 99%"، رافضة تصريحه السابق والإساءة إلى أي شخص.

أخبار تهمك

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

محمد يوسف يطلب ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح ناري من أحمد كريمة على إساءة الرئيس الفرنسي للإسلام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 15 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ حوالي 9 ساعات

الصقر يؤكد رحيل نجم الأهلي في الفترة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصريحات ترامب.. تحرك جديد في ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

04:38 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه