شاهد.. فيفي عبده تنفعل على خالد سليم أثناء لقاء تلفزيوني (فيديو)
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:30 ص
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انفعلت الراقصة الاستعراضية، فيفي عبده، على الفنان، خالد سليم، أثناء إجرائه لقاء تلفزيونيا معها.
وكان خالد سليم يتحدث مع فيفي عبده في حلقة الأسبوع الحالي من الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، عن انتشار الأشخاص الذين يتربحون من وراء مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أسماه بـ"سبوبة السوشيال ميديا"، لافتا إلى أنها أصبحت "بيزنس" يجني أصحابه ثروة طائلة من ورائه.
واتفقت فيفي عبده في الرأي مع خالد سليم، وأكدت له أنه "من الممكن أن تكون نكرة ثم تصبح مشهورا بين ليلة وضحاها بسبب نشر فيديوهات عن أبنائك ويومياتهم"، معربة عن استيائها من ذلك السلوك.
من جانبه، رد خالد سليم على الراقصة والممثلة المصرية من على كرسيه أن 99% من مشاهير "السوشيال ميديا" يتجهون النهج السابق، لتنفعل فيفي عبده عليه قائلة متعجبة: "يادي النيلة" على هذا الكرسي، هو كل شخص يجلس على هذا الكرسي يقول 99%"، رافضة تصريحه السابق والإساءة إلى أي شخص.