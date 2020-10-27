تامر حسني يعلن تأجيل حفل إطلاق "خليك فولاذي"

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:29 ص
بوابة الفجر
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أعلن النجم تامر حسني، عبر ستوري صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" تأجيل حفل إطلاق"خليك فولاذي" المقرر أن يحييه يوم الخميس المقبل.

وكتب تامر "مساء العسل علي أحلي ناس تم تأجيل حفل إطلاق ألبوم خليك فولاذي وسيقام باذن الله قريباً بالقاهرة".

يذكر أن تامر حسنى، طرح مؤخرًا  أغنية "مبطلناش إحساس" أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذي".

وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدات مرتفعة وتصدر بها مواقع التواصل الإجتماعي.

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