آيتن عامر تتغزل في زوجها محمد عز العرب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة جديدة بصحبة زوجها محمد عز العرب، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام) خلال مشاركتهم في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.
وظهرت آيتن عامر، في الصورة بإطلاله رومانسية برفقة زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وعلقت: "مش هو لوحدة اللي محظوظ ، أنا محظوظة بوجوده في حياتي اكتر منه بكتير.

ونالت الصورة على إعجاب الجمهور . وشاركت أيتن عامر، مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

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