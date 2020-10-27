ترامب: تعيين "باريت" في المحكمة العليا يوم تاريخي لأميركا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:41 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين إيمي باريت، قاضية في المحكمة العليا، بأنه "يوم تاريخي في الولايات المتحدة الأمريكية".

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، على تعيين إيمي باريت، قاضية في المحكمة العليا، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رشح القاضية إيمي باريت، لمنصب رئيس المحكمة العليا، خلفا لروث بادر.

وتعتبر "باريت"، التي كانت قاضية بمحكمة الاستئناف الاتحادية، من المحافظين، وتوصف بأنها كاثوليكية متدينة، وتعتبر من المناهضين للإجهاض، وبالتالي فهي مفضلة لدى المحافظين.

"باريت" أيضا مؤيدة لتوسيع حقوق حيازة السلاح، وأيضا مؤيدة لسياسات ترامب بشأن الهجرة، والتي يعتبرها الديمقراطيون متشددة جدا.

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