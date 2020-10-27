وفاة فنان شهير بمرض عضال

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:55 ص
بوابة الفجر
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نعت نقابة الفنانين في دمشق الممثل السوري نبيل حلواني الذي توفى اليوم بعد صراع مع مرض عضال.

بدأ حلواني مسيرته الفنية مع المسرح، ويعد من مؤسسي مسرح الطفل في سوريا، وكانت له مشاركات مع المسرح الجامعي، والقومي، والعمالي، قبل أن يشارك في الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

كانت أولى أعماله التلفزيونية سهرة بعنوان "تراب الزريعة" من إخراج محمد الشليان.

وفي السينما شارك في فيلمين هما: "أحلام المدينة" (وهو من إخراج محمد ملص عام  1984) و"رؤى حالمة" (وهو من إخراج واحة الراهب عام 2003).

وفي التلفزيون شارك في عد أعمال أهمها:

"نهارات الدفلى" و"الخطوات الصعبة" عام 1995.

إخوة التراب 1996.

مرايا 1997

حمام القيشاني 1998

عودة غوار (الأصدقاء) 1999

بطل من هذا الزمان 2000

فارس بلا جواد 2002

حاجز الصمت 2004

قمر بني هاشم 2008

لورنس العرب 2008

أهل الراية 2010

الخبز الحرام 2010

طوق البنات 2014

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