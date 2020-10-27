وفاة فنان شهير بمرض عضال





نعت نقابة الفنانين في دمشق الممثل السوري نبيل حلواني الذي توفى اليوم بعد صراع مع مرض عضال.





بدأ حلواني مسيرته الفنية مع المسرح، ويعد من مؤسسي مسرح الطفل في سوريا، وكانت له مشاركات مع المسرح الجامعي، والقومي، والعمالي، قبل أن يشارك في الأعمال التلفزيونية والسينمائية.





كانت أولى أعماله التلفزيونية سهرة بعنوان "تراب الزريعة" من إخراج محمد الشليان.





وفي السينما شارك في فيلمين هما: "أحلام المدينة" (وهو من إخراج محمد ملص عام 1984) و"رؤى حالمة" (وهو من إخراج واحة الراهب عام 2003).





وفي التلفزيون شارك في عد أعمال أهمها:





"نهارات الدفلى" و"الخطوات الصعبة" عام 1995.





إخوة التراب 1996.





مرايا 1997





حمام القيشاني 1998





عودة غوار (الأصدقاء) 1999





بطل من هذا الزمان 2000





فارس بلا جواد 2002





حاجز الصمت 2004





قمر بني هاشم 2008





لورنس العرب 2008





أهل الراية 2010





الخبز الحرام 2010



