حسني عبدربه يضع خطة عودة الإسماعيلي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أوضح حسني عبدربه نجم نادي الإسماعيلي السابق، موقف النادي من التدعيمات خلال الميركاتو الصيفي القادم، ومايجب عليهم فعله من أجل تفادي الموسم الكارثي الذي شهده النادي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدربه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "النادي عليه التعاقد مع عدد من اللاعبين الخبرات من أجل مساعدة النادي في الموسم الجديد على تحقيق نتائج إيجابية وعدم تكرار سيناريو الموسم الجاري".

واضاف، " الميركاتو الحالي للنادي واللاعبين الذين سيتم جلبهم للنادي سيكل بشكل كبير، شكل الفريق في الموسم المقبل، النادي يحتاج الي تغيير جذري".

وواصل، " رحيل بعض اللاعبين وعدم تعويضهم ببدائل أقوى، لن يكون هناك جديد داخل النادي وسيمر النادي بأزمة جديدة خلال منافسات الموسم المقبل".

واختتم، " يجب على إدارة النادي الاستقرار على مدرب واحد طوال الموسم، خاصة وأن تغيير المدربين أمر سلبي الاستقرار سيساعد النادي على النجاح بشكل كبير خلال المواسم القادمة، وسيعيد هيبة النادي مجددا".



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