تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

يحل ريال مدريد ضيفاً على ملعب بوروسيا بارك مساء اليوم الثلاثاء، لمواجهة فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وتسعى كتيبة المدرب زين الدين زيدان لتحقيق الفوز الأول في البطولة، بعد الهزيمة خلال الجولة الماضية على يد شاختار دونيستيك الأوكراني بنتيجة 3/2.





كما يبحث النادي الألماني عن فوزه الأول في تلك النسخة، عقب التعادل في الجولة الأولى مع مضيفه إنتر ميلان.





ومن المتوقع أن يبدأ زيدان اللقاء، معتمداً على الأسماء التالية.





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.





خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلان ميندي.





خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.





خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو.





وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.



