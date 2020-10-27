إيتو يغازل مبابي من أجل برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو، في إنتقال نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، للإنضمام إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني.





وتألق مبابي مع الفريق الفرنسي، وأصبح واحدًا من أبرز اللاعبين الشباب في أوروبا، وفاز ببطولة كأس العالم مع منتخب فرنسا في عام 2018.





وقال إيتو في تصريحات عبر شبكة "fichajes" الإسبانية: " يجب أن يذهب كيليان مبابي إلى صفوف فريق برشلونة، وليس ريال مدريد".





وقد جذب مبابي العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، في مقدمتها ريال مدريد وبجلنب ليفربول الإنجليزي وغيرهم الكثير من الفرق.





وقد ارتباط انتقال مبابي إلي ريال مدريد بشكل قوي، خاصة أن اللاعب نفسه من مشجعي الميرنجي، إلا أن إيتو يرى إنه عليه الذهاب إلى صفوف الفريق الكاتالوني.





والجدير بالذكر أن ينتهي عقد الشاب الفرنسي الحالي مع باريس سان جيرمان في عام 2022.



