إيتو يغازل مبابي من أجل برشلونة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:44 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو، في إنتقال نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، للإنضمام إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني.

وتألق مبابي مع الفريق الفرنسي، وأصبح واحدًا من أبرز اللاعبين الشباب في أوروبا، وفاز ببطولة كأس العالم مع منتخب فرنسا في عام 2018.

وقال إيتو في تصريحات عبر شبكة "fichajes" الإسبانية: " يجب أن يذهب كيليان مبابي إلى صفوف فريق برشلونة، وليس ريال مدريد".

وقد جذب مبابي العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، في مقدمتها ريال مدريد وبجلنب ليفربول الإنجليزي وغيرهم الكثير من الفرق.

وقد ارتباط انتقال مبابي إلي ريال مدريد بشكل قوي، خاصة أن اللاعب نفسه من مشجعي الميرنجي، إلا أن إيتو يرى إنه عليه الذهاب إلى صفوف الفريق الكاتالوني.

والجدير بالذكر أن ينتهي عقد الشاب الفرنسي الحالي مع باريس سان جيرمان في عام 2022.

أخبار تهمك

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يتراجع وريال سوسيداد يتربع على صدارة .. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

منذ يوم

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 13 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ حوالي 8 ساعات

الصقر يؤكد رحيل نجم الأهلي في الفترة المقبلة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصريح ناري من أحمد كريمة على إساءة الرئيس الفرنسي للإسلام

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد تصريحات ترامب.. تحرك جديد في ملف سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

04:38 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه