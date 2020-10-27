محمد صلاح يشيد بمدرب الزمالك

أشاد محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، بالمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.





وعبر عن سعادته بما يقدمه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض، وعلى جديته خلال إدارته لمباراة الإسماعيلي بالدوري المصري.





وأكد محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن باتشيكو أحسن التعامل مع المباراة.





وتابع، " كنت متخوف بشكل كبير لإقامة اللقاء ولكن جدية لاعبي الزمالك وباتشيكو سهلت الأمر، ويعد إمام عاشور لاعب جوكر، حيث يلعب في الكثير من المراكز ويؤدي بشكل مميز، وهذا ما ساعد المدرب جدا".





جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز ليحسم وصافة جدول ترتيب المسابقة المحلية.



