زيدان يستخدم ورقة راموس لعبور بروسيا مونشنغلادباخ بدوري أبطال أوروبا

استعاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، بريقه من جديد على حساب برشلونة، وأنقذه اللاعبون الذين يعتمد عليهم بشكل كبير.





وساهم القائد الدولي الإسباني سيرجو راموس، في عبور برشلونة في كلاسيكو الأرض، وسجل الهدف الثاني لريال مدريد من ضربة جزاء.





ونجح راموس في استغلال ضربة الجزاء التي منحت ريال مدريد التقدم 2-1، والتي صعبت الأمور بشكل كبير على برشلونة.





ولا يزال راموس، ينتظر تحرك النادي بشأن تجديد عقده، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.



