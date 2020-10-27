برشلونة يُعلن شفاء نجمه قبل موقعة يوفنتوس

استعاد برشلونة خدمات لاعبه، قبل المواجهة المرتقبة ضد فريق يوفنتوس الإيطالي، في إطار مواجهات دوري أبطال أوروبا.





ويحل برشلونة ضيفاً على ملعب أليانز ستاديوم لمواجهة يوفنتوس، في إطار مواجهات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.





وأعلن برشلونة عودة لاعب وسطه ماتيوس فيرنانديز من الإصابة، التي لحقت به في شهر سبتمبر الماضي.





وقال النادي في بيان رسمي، أن الطاقم الطبي بالفريق أعلن شفاء اللاعب من الإصابة في الفخذ الأيمن، ومنحه التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.





كما أوضح البيان، أن اللاعب شارك في الحصة التدريبية اليوم، قبل أن يتوجه الفريق إلى إيطاليا لمواجهة يوفنتوس.



