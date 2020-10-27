أومتيتي يكشف سبب عدم رحيله عن برشلونة





أوضح المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، قلب دفاع برشلونة، السبب الرئيسي وراء عدم رحيله عن الفريق الكتالوني في الصيف المنقضي.





وأكد أومتيتي، أنه كان قريباً من الرحيل عن برشلونة في سوق الانتقالات، صوب فريقه السابق أوليمبيك ليون.





وقال أومتيتي في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كانت هناك مفاوضات مع أوليمبيك ليون، لكن دون شئ واضح".





وتابع: "الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا وراء فشل الإنتقال، حيث أن التكلفة باهظة نسبياً، بالنسبة لنادي ليون".





وأتم: "أريد تعويض الفترة الماضية، التي ابتعدت خلالها عن الملاعب بسبب الإصابة".





ويغيب أومتيتي عن برشلونة منذ يوم 27 يونيو الماضي، بسبب مشاكل في الركبة.



