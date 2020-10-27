محمد يوسف يطلب ضم ثنائي الأهلي

طلب محمد يوسف، المدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلي، التعاقد مع ثنائي الأهلي، لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.





وتمكن البنك الأهلي من الصعود للدوري المصري الممتاز، وتسعى إدارة الفريق في تدعيم الصفوف ببعض الأسماء، للمنافسة في الدوري المصري.





وأكدت مصادر صحفية، أن يوسف طلب ضم الثاني، عربي بدر وشادي رضوان، نجمي الأهلي الصاعدين.





وأضافت المصادر، أن يوسف يرغب في ضم رضوان وبدر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.





وتولى يوسف تدريب فريق البنك الأهلي مؤخراً، ويساعده عادل مصطفى في منصب المدرب العام، وطارق سليمان في مركز مدرب حراس المرمى.



