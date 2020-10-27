برشلونة يطلب تأجيل التصويت على حجب الثقة من بارتوميو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير إعلامي إسباني، أن نادي برشلونة طلب من مجلس كتالونيا العام، تعليق التصويب على حجب الثقة من المجلس الحالي للنادي برئاسة جوسيب بارتوميو.

وذكرت إذاعة "راك 1"، أن إدارة برشلونة بمجرد معرفتها بأن المحرضين على حجب الثقة، تحققوا من صحة التوقيعات اللازمة لبدء الاستفتاء، طالبت بتعليق التصويت.

وأوضحت الإذاعة أنه تم تعيين يومي 1 و2 من شهر نوفمبر المقبل لإجراء الاستفتاء، كما أعطى مجلس كتالونيا، الموافقة على إقامة التصويت.

وأكملت الإذاعة أن نادي برشلونة، أرسل خطابًا وطلب مباشرة من بير أراجونيس، القائم بأعمال رئيس مجلس كتالونيا، تعليق التصويت.

الجدير بالذكر أن المحرضين على إجراء استفتاء حجب الثقة من مجلس برشلونة، هددوا باتخاذ إجراءات قانونية، إذا لم يحدد مجلس كتالونيا موعدًا لإجراء الانتخابات.

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