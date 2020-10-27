ميدو: ما يفعله إبراهيم عثمان يقلل من هيبة الإسماعيلي

44أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أن العمل داخل نادي الإسماعيلي أصبح مقتصرا على المقربين داخل من رئيس النادي، ومايحدث في هذا الشأن لن يفيد النادي.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "العمل داخل النادي مقتصر على المقربين من رئيس النادي فقط، وهناك تدخل من رئيس النادي في عمل المدربين الذين يتولون قيادة النادي".





وأضاف، "سباستيان ديسابر أبلغني بأن إبراهيم عثمان رئيس النادي تدخل في عمله عندما تولي القيادة الفنية للفريق، وهو مادفعه للرحيل عن النادي".





واختتم، " إذا تم الاستمرار بهذه الطريقة من رئيس النادي، فإن الاسماعيلي لن تعود هيبته مجددا بشكل نهائي، وسنكون على موعد مع نتائج سلبية جديدة".