باريس يفضل مبابي على نيمار في تجديد التعاقد

يتفاوض مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان على تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي.





ويضع مسؤولي الفريق الباريسي مبابي كأولوية ضمن ملفاته على حساب نجمه البرازيلي نيمار، وسيركز المدير الرياضي لباريس، ليوناردو، كل اهتمامه خلال الفترة القادمة على إقناع مبابي بتجديد عقده.





وكشفت صحيفة "ليكيب"، ان مسؤولي باريس يحاولون إقناع مبابي، لتجديد عقده وعليه سوف يكون النجم الأبرز بالفريق، على حساب نيمار، الذي قد لا يعارض النادي، الاستغناء عنه حال رفض التجديد، وذلك ليس فقط لرغبة ريال مدريد في ضمه، ولكن أيضًا أندية أخرى مثل ليفربول.





وأضافت: أن هناك اجتماعات جرت بالفعل بين الإدارة واللاعب الذي توج مع فرنسا بمونديال 2018، لكن ليوناردو لم يحصل بعد على إجابة من مبابي، الذي أصبح يمتلك الكلمة الأخيرة لتحديد مستقبله بين البقاء أم الرحيل



