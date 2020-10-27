الصقر يؤكد رحيل نجم الأهلي في الفترة المقبلة

كشف أحمد حسن نجم وقائد منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العام أن السنغالي آليو بادجي نجم هجوم الأهلي طالب وكيل أعماله بالبحث عن عروض له من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.





وقال أحمد حسن أثناء تقديمه لبرنامجه ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر:"بادجي يشعر بأنه غير مرغوب فيه بعد أن جلس بديلا في المباريات السابقة وموسيماني أبلغ لجنة التخطيط بقدرته على ضم محترفين مميزين في الفترة المقبلة".





واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلاً:"بادجي طلب من وكيل أعماله البحث عن عروض جادة للرحيل عن صفوف الأهلي في الفترة المقبلة".



