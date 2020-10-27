التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:03 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه نادى مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره مارسيليا الفرنسي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مارسيليا الدولي.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي فى المباراة:

حراسة المرمي : اديرسون.

خط الدفاع : والكر، لابورت، روبن دياز، كانسيلو.

خط الوسط : دي بروين، رودريجو، فودين.

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم ستيرلينج، سيلفا.

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