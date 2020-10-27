بيراميدز يستقر على إقالة تشاتشيتش بعد خسارة الكونفيدرالية

استقر مسؤولو نادي بيراميدز، بشكل نهائي على إقالة الكرواتى آنتى تشاتشيتش، المدير الفنى للفريق، عقب لقاء المقاولون العرب بالدوري المصري على، يوم السبت المقبل.





كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، أنه بنسبة كبيرة هناك استقرار على رحيل المدرب الكرواتى، ونسعى فى الوقت الحالى لتحديد بديله.





وأوضح المصدر أن البدائل بين مصرى وأجنبى لخلافة آنتى تشاتشيتش، وإيهاب جلال، المدير الفنى السابق لنادى المقاصة، ضمن المرشحين.





الجدير بالذكر أن بيراميدز خسر لقب الكونفيدرالية، تمام نهضة بركان المغربي، فى مباراة شهدت أخطاء تحكيمية وفنية.



