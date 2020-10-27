أحمد رمزي: الزمالك سيتوج ببطولة إفريقيا

أبدى أحمد رمزي نجم منتخب مصر السابق، سعادته بالمستوي الذي يقدمه نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة في كل المسابقات وحصده لأكثر من بطولة هذا الموسم.





وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "متفائل للغاية بحصد نادي الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، في ظل اقتراب الفريقين من المباريات النهائية بالبطولة".





وأضاف، " يجب على لاعبي الزمالك التركيز في مباراة الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من البطولة، خاصة وأن غياب الجمهور ألغى ميزة صاحب الأرض ".





وواصل، "عبدالله جمعة لاعب مؤثر للغاية، وغيابه عن الفريق في مواجهة الرجاء سيكون خسارة كبيرة".





واختتم، "الغيابات لا تؤثر على لاعبي نادي الزمالك، وهذا يحسب لمجلس إدارة النادي بعد تدعيم الفريق بصفقات كبرى في عدد من المراكز خلال فترة الانتقالات الماضية ومنذ توليهم المسؤولية".



