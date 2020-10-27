موعد مباراة مانشستر سيتي ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:33 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يحل نادى مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره مارسيليا الفرنسي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مارسيليا الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل مادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب المجموعة فى بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز فى الجولة الأولي على نظيره بورتو البرتغالي.

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