عماد النحاس: استحقيت الطرد أمام النجم الساحلي في 2007

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:33 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد عماد النحاس مدرب المقاولون أنه استحق الطرد في لقاء الأهلي مع النجم الساحلي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007.

وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "كنت استحق الطرد في اللقاء وتعرضنا لظروف صعبة النجم تقدم بهدف أثناء علاج أحمد السيد خارج الملعب ومانويل جوزيه قام بتغيير طريقة اللعب بنقل شادي محمد إلى الظهير الأيسر وسجلنا هدف التعادل بالفعل لكن في النهاية لم نوفق في الفوز".

وواصل: "بعد الماتش كنت بخبط دماغي في الحيط لأن بطولة أفريقيا وخسارتها حاجة كبيرة وصعبة".

وأتم: "مانويل جوزيه تحدث معنا بعد اللقاء وأكد أننا سنعود من جديد ونحصل على البطولة العالم المقبل وقد كان".



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