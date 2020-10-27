باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع إريكسين

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب بشدة في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي.

وأشار موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن إريكسن انضم إلى إنتر ميلان في يناير الماضي قادمًا من توتنهام الإنجليزي مقابل ما يقارب 27 مليون يورو ولكن لم تكن الأشهر الأولى له ناجحة ولا يبدو أن النجم الدنماركي البالغ من العمر 28 عامًا مقنعًا بالنسبة للإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان.

وأكد الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان يرحب بأي عرض لنجمه الدنماركي الذي يخرج شيئًا فشيء من حسابات أنطونيو كونتي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان سيوافق على رحيل إريكسن في حالة وصول عرض مقنع نظرًا لأنه انضم في يناير مقابل 27 مليونا ولم يكمل عامه الأول حتى الآن في ملعب جوسيبي مياتسا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن باريس سان جيرمان يمكن أن يكون الأبرز للتعاقد مع إريكسن بسبب العلاقة بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي بالنادي الإيطالي.

وألمحت الموقع الإيطالي أن باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات بالفعل مع إريكسن ولكن حتى الآن لم يتم فتح باب أي مناقشات الرسمية مع إنتر ميلان.

أخبار تهمك

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصريحات ترامب.. تحرك جديد في ملف سد النهضة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب يسخر من أردوغان على طريقته (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه