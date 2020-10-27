باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع إريكسين

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب بشدة في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي.





وأشار موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن إريكسن انضم إلى إنتر ميلان في يناير الماضي قادمًا من توتنهام الإنجليزي مقابل ما يقارب 27 مليون يورو ولكن لم تكن الأشهر الأولى له ناجحة ولا يبدو أن النجم الدنماركي البالغ من العمر 28 عامًا مقنعًا بالنسبة للإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان.





وأكد الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان يرحب بأي عرض لنجمه الدنماركي الذي يخرج شيئًا فشيء من حسابات أنطونيو كونتي.





وأوضح الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان سيوافق على رحيل إريكسن في حالة وصول عرض مقنع نظرًا لأنه انضم في يناير مقابل 27 مليونا ولم يكمل عامه الأول حتى الآن في ملعب جوسيبي مياتسا.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن باريس سان جيرمان يمكن أن يكون الأبرز للتعاقد مع إريكسن بسبب العلاقة بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي بالنادي الإيطالي.





وألمحت الموقع الإيطالي أن باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات بالفعل مع إريكسن ولكن حتى الآن لم يتم فتح باب أي مناقشات الرسمية مع إنتر ميلان.



