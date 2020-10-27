الزمالك يفاوض صفقة نارية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي جايمي باتشيكو المدير الفنى لنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولو الزمالك يبحثون عن مهاجم أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد اقتراب رحيل الكونغولي كاسونجو كابونجو.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع والتر بواليا مهاجم فريق الجونة لضمه بداية من الموسم المقبل ليكون بجانب مصطفي محمد".
 
وأضاف: " باتشيكو طلب التعاقد مع مهاجم افريقي خلال الفترة المقبل ليكون بدلا من الكونغولي كاسونجو كابونجو الذي اقترب من الرحيل".


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