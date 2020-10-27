أحمد الفيشاوى يصور "نمبر 2" قريبا





تداولت تقارير صحفية أن النجم أحمد الفيشاوى، يستعد تصوير أغنيته الجديدة "نمبر 2"، التى انتهى من تسجيلها مؤخرًا.









وتعد الأغنية رداً على فكرة "نمبر1" للفنان محمد رمضان، وهو نفس اللقب الذي يطلقه الفنان على نفسه.





وسخر أحمد الفيشاوي من الفنان محمد رمضان ، مؤخرًا بعد تشبيه رجل الأعمال نجيب ساويرس له بالنجم مايكل جاكسون".





فنشر الفيشاوي مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، وكان مايكل جاكسون في الفيديو يضحك كثيراً، وعلق الفيشاوي على الفيديو قائلاً: "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر".





يذكر أن الشركة المنتجة لأغنية "نمبر 2" للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ستطرح خلال الفترة القليلة القادمة، والتي يسخر فيها "الفيشاوي" من الفنان محمد رمضان، صاحب المقولة والأغنية المعروفة "نمبر 1" .



