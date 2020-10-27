التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول أمام ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا

يواجه اليوم الثلاثاء نادى ليفربول الإنجليزي نظيره فريق ميتييلاند الدنماركي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشر مساءا بتوقيت القاهرة.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادي ليفربول فى المباراة:





حراسة المرمي : أليسون بيكر.





خط الدفاع : جوميز، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو.





خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، نابي كيتا.





خط الهجوم : محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.



