شوبير يرد بقوة على تصريحات رمضان صبحي

رد الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق والتي هاجم فيها مجلس الأهلي بالتأخر في إنهاء صفقته وعدم الرغبة في بقائه مع الفريق.





وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية على فضائية أون تايم سبورتس: " رسالتي لرمضان صبحي لا تلوم الأهلي، النادي قدرك كثيرا وكان حريصا على بقائك حتى اللحظة الأخيرة".





واضاف شوبير: "الأهلي فتح مفاوضات مع النادي الانجليزي لضمك من شهر أغسطس الماضي، والمفاوضات استمرت 4 أشهر، وكان عرض الأهلي هو الأكبر للنادي الإنجليزي والأكبر لك شخصيًا".





وتابع شوبير: "صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز تمت برعاية علي صقر الصديق المقرب لشقيق زوجتك شريف إكرامي، وبالطبع أنت حر في قراراتك، لكن تحمل مسئولية هذه القرارات حتى النهاية".



