أمينة خليل تكشف لأول مرة تفاصيل شفائها من فيروس "كورونا"
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:21 ص
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أوضحت الفنانة أمينة خليل، تفاصيل شفائها من فيروس كورونا، مشيرة في البداية إلى أن الفيروس أصابها وعزلت نفسها 14 يوما حتى تم شفاءها.
وأكدت عبر خاصية أستورى عبر حسابها على "إنستجرام" أنها تتمتع حاليًا بصحة جيدة حتى ذهبت إلى مهرجان الجونة، مطالبه الجميع بعدم تداول إشاعات أن لديها كورونا وذهبت إلى المهرجان.
وقالت: "أنا كان عندى كورونا في أول الشهر لكن بعد 14 يوما عزل عملت كذا مسحة و كل مرة النتيجة سلبية وربنا وقف جنبى والموضوع عدى على خير الحمد الله ياريت نبطل إشاعات شكرا و بحبكم وربنا يحفظنا جميعا".