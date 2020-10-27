أمينة خليل تكشف لأول مرة تفاصيل شفائها من فيروس "كورونا"





أوضحت الفنانة أمينة خليل، تفاصيل شفائها من فيروس كورونا، مشيرة في البداية إلى أن الفيروس أصابها وعزلت نفسها 14 يوما حتى تم شفاءها.





وأكدت عبر خاصية أستورى عبر حسابها على "إنستجرام" أنها تتمتع حاليًا بصحة جيدة حتى ذهبت إلى مهرجان الجونة، مطالبه الجميع بعدم تداول إشاعات أن لديها كورونا وذهبت إلى المهرجان.



