أمينة خليل تكشف لأول مرة تفاصيل شفائها من فيروس "كورونا"

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أوضحت الفنانة أمينة خليل، تفاصيل شفائها من فيروس كورونا، مشيرة في البداية إلى أن الفيروس أصابها وعزلت نفسها 14 يوما حتى تم شفاءها.

وأكدت عبر خاصية أستورى عبر حسابها على "إنستجرام" أنها تتمتع حاليًا بصحة جيدة حتى ذهبت إلى مهرجان الجونة، مطالبه الجميع بعدم تداول إشاعات أن لديها كورونا وذهبت إلى المهرجان.

وقالت: "أنا كان عندى كورونا في أول الشهر لكن بعد 14 يوما عزل عملت كذا مسحة و كل مرة النتيجة سلبية وربنا وقف جنبى والموضوع عدى على خير الحمد الله ياريت نبطل إشاعات شكرا و بحبكم وربنا يحفظنا جميعا".

أخبار تهمك

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

موسيماني يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريحات ترامب.. تحرك جديد في ملف سد النهضة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه