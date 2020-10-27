الزبيدي لاعب التعاون السعودي يعلن إصابته بعدوى فيروس كورونا





أعلن إبراهيم الزبيدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي اليوم الاثنين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أنه وفقا للمادة الثالثة من البروتوكول الذي أصدره اتحاد كرة القدم للدوري السعودي في ظل جائحة كورونا، فإنه يتوجب على الزبيدي الخضوع للعزل الطبي المعتمد من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإبلاغ غرفة التحكم الخاصة بالجائحة في اتحاد كرة القدم.





وتشمل الفقرة الثالثة منع اللاعب من المشاركة في أي نشاط رياضي، من تاريخ ثبوت الإصابة حتى نهاية فترة العزل الطبي.





وكان الزبيدي قد شارك في مباراة فريقه الأخيرة التي انتهت بالفوز على النصر 1 / صفر يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).



