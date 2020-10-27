رمضان صبحي يرد على طموحاته مع بيراميدز
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
علي نبوي
Advertisements
كشف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز عن طموحه في الفترة المقبلة سواء مع ناديه أو منتخب مصر.
وقال في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" :"أتطلع للمشاركة بشكل قوي مع نادي بيراميدز وأتمنى أن أتواجد مع منتخب مصر الأول مع كابتن حسام البدري".
وتابع :"أتمنى أيضا أن أقدم كل ما لدي في الأولمبياد المقبلة، مع منتخب مصر الأوليمبي".
وأشار :"لا أخشى خوض أي مباراة بجماهير، لقد اتخذت القرار وأعرف جيدا عواقبه".
واختتم حديثه :"أوجه رسالة إلى النادي الأهلي ولن أنساه وجمهوره الذي كان في ظهري وأتمنى أن لا يكونوا غضبوا مني، فأنتم الظهر والسند واتمنى التوفيق للنادي الأهلي ويتوج بلقب إفريقيا".