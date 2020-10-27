رمضان صبحي يرد على طموحاته مع بيراميدز

كشف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز عن طموحه في الفترة المقبلة سواء مع ناديه أو منتخب مصر.





وقال في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" :"أتطلع للمشاركة بشكل قوي مع نادي بيراميدز وأتمنى أن أتواجد مع منتخب مصر الأول مع كابتن حسام البدري".





وتابع :"أتمنى أيضا أن أقدم كل ما لدي في الأولمبياد المقبلة، مع منتخب مصر الأوليمبي".





وأشار :"لا أخشى خوض أي مباراة بجماهير، لقد اتخذت القرار وأعرف جيدا عواقبه".





واختتم حديثه :"أوجه رسالة إلى النادي الأهلي ولن أنساه وجمهوره الذي كان في ظهري وأتمنى أن لا يكونوا غضبوا مني، فأنتم الظهر والسند واتمنى التوفيق للنادي الأهلي ويتوج بلقب إفريقيا".



