رمضان صبحي يرد على طموحاته مع بيراميدز

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز عن طموحه في الفترة المقبلة سواء مع ناديه أو منتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" :"أتطلع للمشاركة بشكل قوي مع نادي بيراميدز وأتمنى أن أتواجد مع منتخب مصر الأول مع كابتن حسام البدري".

وتابع :"أتمنى أيضا أن أقدم كل ما لدي في الأولمبياد المقبلة، مع منتخب مصر الأوليمبي".

وأشار :"لا أخشى خوض أي مباراة بجماهير، لقد اتخذت القرار وأعرف جيدا عواقبه".

واختتم حديثه :"أوجه رسالة إلى النادي الأهلي ولن أنساه وجمهوره الذي كان في ظهري وأتمنى أن لا يكونوا غضبوا مني، فأنتم الظهر والسند واتمنى التوفيق للنادي الأهلي ويتوج بلقب إفريقيا".

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