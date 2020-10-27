رمضان صبحي يكشف عن مثله الأعلي في أوروبا

كشف رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والسابق للنادي الأهلي، عن مثله الأعلى في كرة القدم العالمية.





وقال في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر :"كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى لأنه يملك "كاريزما" مختلف ويخطف العيون".





وأضاف :"كريستيانو رونالدو صنع حالة مختلفة في كرة القدم، وهو يجذب العيون إليه في أي مباراة يشارك فيها".





وأشار :"لا يوجد مطرب مفضل بالنسبة لي فمن الممكن أن أسمع لعمرو دياب وتامر حسني وغيرهم من المطربين.".



