رمضان صبحي يكشف عن مثله الأعلي في أوروبا
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:21 ص
علي نبوي
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كشف رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والسابق للنادي الأهلي، عن مثله الأعلى في كرة القدم العالمية.
وقال في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر :"كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى لأنه يملك "كاريزما" مختلف ويخطف العيون".
وأضاف :"كريستيانو رونالدو صنع حالة مختلفة في كرة القدم، وهو يجذب العيون إليه في أي مباراة يشارك فيها".
وأشار :"لا يوجد مطرب مفضل بالنسبة لي فمن الممكن أن أسمع لعمرو دياب وتامر حسني وغيرهم من المطربين.".