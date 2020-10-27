"الإسكان" تكشف تفاصيل حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية (فيديو)

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنهم نفذوا 49 طابقا من البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، وسيتم بناء 30 طابقا آخرين، معلقا: "بقينا فوق السحاب".





وأشار "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن ارتفاع البرج بلغ 245 مترا، وسيصل الارتفاع النهائي للبرج إلى 385 مترا، موضحا أن أكبر شركة مقاولات بالعالم هي من تنفذ البرج الأيقوني، لافتا إلى أنه تم تنفيذ نحو 50% منه.



