"الإسكان" تكشف تفاصيل حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:14 ص
البرج الأيقوني
البرج الأيقوني
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنهم نفذوا 49 طابقا من البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، وسيتم بناء 30 طابقا آخرين، معلقا: "بقينا فوق السحاب".

وأشار "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن ارتفاع البرج بلغ 245 مترا، وسيصل الارتفاع النهائي للبرج إلى 385 مترا، موضحا أن أكبر شركة مقاولات بالعالم هي من تنفذ البرج الأيقوني، لافتا إلى أنه تم تنفيذ نحو 50% منه.

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة يتكون من نحو 20 برجا منهم 15 برجا إداريا وتجاريا، وسيكون في هذا الحي فندق 7 نجوم، لافتا إلى أن هناك نحو 6 آلاف عامل في منطقة المال والأعمال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الإسكان بوابة الفجر الفجر العاصمة الإدارية البرج الأيقوني

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الصقر يؤكد رحيل نجم الأهلي في الفترة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

محمد يوسف يطلب ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تصريحات ترامب.. تحرك جديد في ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري من أحمد كريمة على إساءة الرئيس الفرنسي للإسلام

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد صب أكبر برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية

يتضمن فندق وأسواق تجارية.. أبرز المعلومات عن أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاهد.. ماذا قال رئيس الوزراء عن صب أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية مع البنوك الصينية الممولة لمشروع منطقة الأعمال المركزية

"مدينة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية".. حلم مصر للدخول لعالم ناطحات السحاب

من عاصمة ناطحات السحاب.. مصر تعرض تجربة تنفيذ أطول برج في افريقيا بشيكاغو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

04:38 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه