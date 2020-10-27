بعد تصدره نسب المشاهدة..هكذا تمّ التحضير لمسلسل دفعة بيروت!

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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استغرق فريق عمل شركة Eagle Films عدة أشهر لتحضيرات الديكور بمواقع تصوير مسلسل (دفعة بيروت).

وعمل فريق ضخم من التقنيين والفنيين كخلية نحل ليلاً نهاراً، على إعداد المواقع والديكورات، لتظهر بأفضل حلّة تناسب الحقبة الزمنية للعمل الذي يعرض حالياً عبر منصة (شاهد).

وحقق العمل نسب مشاهدة عالية كما يتصدّر الترند في الكويت والسعودية محققاً نجاحاً كبيراً.

العمل تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي، إنتاج وإشراف جمال سنان/ Eagle Films ويلعب بطولته نخبة من نجوم الدراما عالعرب من مختلف الجنسيات: محمود نصر، فاطمة الصفي، روان مهدي، مهند الحمدي، نور الغندور.

كما يشارك في المسلسل علي كاكولي، حمد اشكناني، نور الشيخ، خالد الشاعر، كارلوس عازار، سارة أبي كنعان، لولوة الملا، أنس طيارة، ناصر الدوسري، يارا قاسم، مروى الأطرش، ليالي دهراب، وائل منصور، ذلفقار خضر، يوسف البلوشي وغيرهم.


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