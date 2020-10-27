رمضان صبحي: الأهلي منحني ساعة واحدة لحسم مستقبلي

أكد رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز على أن هناك تفاصيل كثيرة كانت السبب وراء رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله إلى النادي السماوي.





وأضاف في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع على فضائية إم بي سي مصر :"لم أتلقى أي اتصال من جانب مسؤولو النادي الأهلي من أول الكابتن محمود الخطيب عقب إعلان انتقالي إلى بيراميدز".





وتابع :"قمت بإرسال رسالة للاعبين عبر جروب "الواتس أب" وتمنيت لهم التوفيق وأكدت لهم بأنني سأرحل عن النادي الأهلي".





وواصل :"عندما أبلغت أمير توفيق بأنني أفكر في عرض النادي الأهلي وجدت ردا من جانب أمير توفيق بأنني أمامه ساعة فقط لكي أرد".





وزاد :"هل من المنطق أن يتم منحي ساعة واحدة لكي أفكر في مستقبلي".









وأشار :"هناك من الإعلام الرياضي كان عادلا والبعض الأخر كان لديه حسابات أخرى".



