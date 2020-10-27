رمضان صبحي يفجر مفاجأة حول عودة للأهلي من جديد

قال رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي والسابق للنادي الأهلي، إنه من الوارد أن يعود مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء.









وأضاف في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع بقناة إم بي سي :"بكل تأكيد من الممكن أن أعود إلى النادي الأهلي مرة أخرى".





تابع :"لا يوجد أمر بعيد .. ما أريد أن يفهمه الجمهور هو أنني عندما رحلت عن النادي الأهلي كنت على قوة هيديرسفيلد".





وواصل :"كان من الصعب الرحيل عن النادي الأهلي، ولكن هناك أشخاص جعلوا هذا الأمر سهلا".





وتابع :"بيراميدز أنهى ملف انتقالي إليه في خلال 48 ساعة فقط وأؤكد بأنه لو أراد الأهلي أن ينهي الصفقة كان الأمر في يد مسؤولو النادي الأحمر".





وزاد :"سأقدم كل ما لدي بقميص نادي بيراميدز سواء في مباراة النادي الأهلي أو غيرها".



