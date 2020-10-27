رمضان صبحي: رفضت الزمالك واخترت بيراميدز

أكد رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز على أنه اختار الانتقال إلى النادي السماوي لأنه يرى بأنه ناد احترافي مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يزال يحلم بخوض تجربة الاحتراف الخارجي في أوروبا.





وأضاف في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" :"هناك احتراف في نادي بيراميدز وأسعى للتتويج بالبطولات معه".





وتابع :"الاحتراف في الخارج لا يزال حلمي، ولكن لا بد أن يكون بموافقة نادي بيراميدز".





وزاد :"مسؤولو نادي بيراميدز يعرفون بأنني أرغب في خوض تجربة الاحتراف مرة أخرى وهو حلم لا يزال قائم بالنسبة لي".





وواصل :"لدي الحلم للعودة إلى أوروبا وأحارب هناك".





وأشار :"نادي الزمالك أرسل عرضا إلى نادي هيديرسفيلد الإنجليزي للتعاقد معي ولكن كان من الصعب أن أنتقل إليه رغم أنه ناد كبير".





وزاد :"العلاقات جيدة بين النادي الأهلي وبيراميدز في أمور وتكون غير جيدة في أمور أخرى ولا أعلم السبب".



