محمد فضل شاكر يطرح أحدث أعماله "شخص ما"

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلق الفنان محمد شاكر احدث اعماله الغنائية ،والتي حملت عنوان " شخص ما " وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله ومن الحان خالد عز ، فيما قام بعملية التوزيع الموسيقي اماديو.

وتولى ادارة الانتاج ماجد سليمان ، واشراف عام اياد النقيب. ، وتعتبر الأغنية الجديدة من الاعمال الرومانسية الهادئة ، خصوصا وان الأغنية تم التحضير لها منذ فترة سبقت موعد زفافه ، ليتم اطلاقها في مناسبة مميزة.

والأغنية  إهداء لزوجته كاترينا مراد، حيث قام الفنان محمد شاكر بغنائها خلال الحفل ،وشارك محبيه وجمهوره بمقطع من الأغنية نشر على كل كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية التي حملت عنوان " شخص ما " جاء في مطلعها
صـحيَ إِحسـاس فِـيَّا كـنت ملَـجِّــــمَاه
حَـــــرَّك الـقَـلـب اللِي كُـنت مـحَـجِّــمَاه
فِي الحَياة دِي وجُودُه كَان فَارِق كِتير
وَ أنَــا فُــوق الـنَّاس بـحَالها مـنَـجِّـــمَاه.

وكان الفنان محمد فضل شاكر ، احتفل بزفافه إلى مواطنته كاترينا مراد ،وأقيم حفل الزفاف في احد فنادق الدول الخليجية ، دون حضور افراد أسرته بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

ويجسد بصوته اجمل اللوحات الغنائية ،بهذا العمل الغنائي " شخص ما " وإضفاء مكانة جمالية خاصة بيوم زفافه ، أساسها الفرح والسعادة ، وبهذه المناسبة المميزة في حياة الفنان محمد شاكر ،ليتوج هذا العمل بهذه الكلمات التي جاءت في نهاية العمل وتقول كلماتها : اللـــي بَــســـرَح لَــمَّا بَــبقَيَ مِـــكَـلِّــمَاه اللــــي قـلبي لـإيـده رُحـت مِــسَــلِّــمَاه
واللـــي لــو تَـاه مِـنِّي حَتي بِين أُلـوف
بِـــــ الـبـرَاءَة اللي فــ سَلامُه مِـعَـلِّــمَاه.


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