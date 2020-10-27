عبد المنعم العامري ينتهي من تسجيل عمل وطني ضخم عن السلام

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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جدد الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري، تعاونه مع أشعار الشيخ خالد بن طناف المنهالي، بعدما انتهى من تسجيل عمل وطني جديد وضخم من جميع أركانه كلمة ولحناً وتوزيعاً موسيقياً، والذي يحمل تعاون جديد في الألحان مع الملحن الإماراتي خالد ناصر، وإشراف عام صلاح الكندي.

وقد تم تنفيذ موسيقى الأغنية في الستوديوهات الصوتية ما بين العاصمة أبوظبي ومدينة دبي، من توزيع زيد عادل، بحيث ستحمل الأغنية مجموعة من الأفكار الموسيقية الجديدة على صعيد الأغنية الوطنية.

وأبدى العامري حماسه الشديد لموعد طرح العمل الجديد الذي سيتم الكشف عن عنوانه بعد الإنتهاء كلياً من تجهيز الأغنية وتنفيذ الفيديو كليب المخصص له، لعرضه عبر القنوات الفضائية وقناة عبد المنعم العامري الرسمية في اليوتيوب، والذي سيحمل مفاجآت متعددة، مؤكداً أن الأغنية تحمل كلمات رائعة جداً.

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