رمضان صبحي يوضح سبب خلافاته مع سيد عبد الحفيظ

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز والحالي السابق، أسباب الخلاف بينه بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.

وقال رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الحكاية" :"كان هناك خلافات ومشادات بيني وبين سيد عبد الحفيظ بعد خلافي مع بادجي".

وتابع :" دخلت حتي أصالحه عشان هو في غربة وأنا كنت حاسس بإحساسه، سيد عبد الحفيظ قالي ده ميمنعش إنه هيتخصم منك فلوس، قولتله مش هيتخصم مني حاجة".

وواصل :"أنا اللاعب الوحيد اللي اتخصم مني 10٪ سنتين بعد ماتش صن داونز، كلمت الكابتن الخطيب في الموضوع قالي استحالة راح كلم الحسابات قالي ده قرار الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن الخطيب قال ده مش فير".

وأضاف :"كنت أشعر بأنه لا يوجد أمان من قبل جمهور النادي الأهلي، وكان المسؤولين يستخدمون الجمهور ضدي".

وزاد :"ألتقي بجمهور النادي الأهلي في الشارع ويقومون بالتصوير معي وبالتالي ويتناقشون معي وأقوم بشرح ما حدث لهم".

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