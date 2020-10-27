رمضان صبحي: أنا مش بتاع فلوس

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز والمنتقل حديثًا من صفوف النادي الأهلي، أنه لا يفكر في الجانب المادي، كما يتحدث البعض.

وقال رمضان صبحي في فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: "انا مش بتاع فلوس ولو كنت مادي كنت استمريت في انجلترا ومرجعتش الأهلي".

وتابع: "راتبي في إنجلترا كان خمسة أضعاف نظيره في الأهلي".

وواصل: "أنا من طلبت العودة للأهلي خلال فترة احترافي في انجلترا، ولكن شعرت بأن البعض يرفض استمراري داخل النادي".

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