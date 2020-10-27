شباب المدينة يحتفل بلاعبي الكاراتيه بعد التتويج ببطولة الجمهورية



وقد حضر الحفل كلا من : كمال فريد الرئيس الشرفي للمركز و اميرة احمد مدير المركز و محمود ابو الليل عضو مجلس ادارة المركز الى جانب حضور اسرة لعبة الكاراتيه بالسويس حيث المستشار ناصر زكي رئيس المنطقة و عمرو كمال امين الصندوق.



ويقود فريق الكاراتيه بالمركز فنيا الكابتن حسام أحمد وتم تسليم شهادات وميداليات على اللاعبين ، بعد ان حصدوا كأس المركز الأول بالبطولة.





أقام مجلس إدارة مركز شباب المدينة بالسويس برئاسة المهندس سيد خطاب، حفل تكريم لفريق الكاراتيه ، وذلك بعد حصد مراكز متقدمة وتحقيق ميداليات ببطولة الجمهورية التنشيطية .