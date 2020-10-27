نداء شرارة تهنئ إليسا بعيد ميلادها

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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وجّهت الفنانة الأردنية ​نداء شرارة​، التهنئة للفنانة اللبنانية ​إليسا،​ بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول.

ونشرت صورة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلّقت عليها بالقول: "كل عام وانتي ايقونة كل عام وانتي قوية بحبك إليسا".

وعبرت نداء شرارة مؤخرًا عن اشتياقها للنشاط الفني، وتحديداً لزيارة بيروت التي كانت تقضي فيها وقتاً طويلاً قبل إنتشار فيروس كورونا.

وعن جديدها قالت نداء في تصريحات صحفية سابقة انها حضرت نصف الألبوم الجديد وتنتظر هدوء الاوضاع كي تستكمل تسجيل أغنياتها التي ستضمها للالبوم.

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