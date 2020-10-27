رمضان صبحي يُعلق على خسارة بيراميدز للكونفيدرالية

علق رمضان صبحي صانع ألعاب نادي بيراميدز والمنتقل حديثًا من النادي الأهلي، على خسارة نادي الفريق السماوي لقب الكونفدرالية الإفريقية.





وخسر نادي بيراميدز لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الهزيمة من نادي نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة النهائية.





وعلق رمضان صبحى على خسارة بيراميدز للقب الكونفدرالية الإفريقية فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: "كنت أتمنى المشاركة مع بيراميدز فى الكونفدرالية".





وتابع: "وصول الفريق للنهائى فى أول مشاركة شئ عظيم وكنت أتمنى حصد اللقب ولكن هذا درس يجب أن نتعلم منه".





وأتم: "البطولة كانت هتفرق مع النادى بشكل كبير جدًا، كان هناك أخطاء تحكيمية ولكن هذه كرة القدم، واللاعبون كانوا رجالا وأتمنى لهم التوفيق فى الفترة المقبلة".