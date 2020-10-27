رمضان صبحي يكشف سر خروجه من الأهلي

كشف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز الحالي والأهلي السابق كواليس خروجه من القلعة الحمراء في الفترة الماضية.





واشار صبحي إلى أنه اتخذ قراره بالرحيل عن الأهلي بعدما شعر بعدم رغبة النادي في وجوده مع الفريق الأول.





وقال صبحي في تصريحاته لبرنامج "الحكاية": في البداية أنا رجعت الأهلي من رحلة احترافي في إنجلترا، عن طريق حديث مع حسام غالي ومحمد فضل والخطيب كلمني وخلصنا الموضوع ولعبت 6 شهور إعارة ومكنتش في مستوايا المعهود، وبعد 6 شهور إعارتي خلصت، وكنت عايز اقعد سنة في مصر كمان عشان اروح المنتخب الأول".



