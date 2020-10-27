عمرو أديب: "مصر الدولة الوحيدة اللي بتطلب فيها الدواء ديلفيري" (فيديو)

حذر الإعلامي عمرو أديب، خطورة تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون لها آثار قاتلة، ويمكن أن تحفز بكتيريا داخل جسم الإنسان تضره إذا لم يتناولها تحت إشراف الطبيب.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "المضاد الحيوي عند المصريين زي البونبوني.. نحن نشتري المضادات الحيوية دون انتظار، ومش بنستنى المناعة تشتغل"، متابعا: "مصر الدولة الوحيدة فلعالم اللي بيطلب فيها الدواء ديليفري زي الهامبورجر".





هذا، و كشف الدكتور أحمد كامل، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، تفاصيل سحب 5 أنواع من المضادات الحيوية من السوق، موضحا أن هذه المضادات الحيوية تستخدم للأطفال.





وقال "كامل"، خلال اتصال هاتفي هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إنهم يفتشون على الصيدليات بشكل دوري للتأكد من مطابقة الأدوية لكل المواصفات والمعايير، منوها بأنه لم ترد أي شكاوى من هذه الأصناف الفترة الماضية، ولكن تم سحبها كإجراء احترازي.



