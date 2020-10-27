رمضان صبحي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق والمنتقل حديثًا إلى نادي بيراميدز، عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وقال رمضان صبحى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: "كنت أحلم بالاحتراف وتحقق ذلك عبر بوابة الأهلي، وانتقلت لهدرسفيلد ومنعتنى الإصابة من المشاركة وخرجت من حسابات المدرب".

وتابع: "كنت أتمنى المشاركة مع المنتخب فى أمم أفريقيا، لذلك قررت البحث عن ناد آخر فى أوروبا للمشاركة".

وواصل: "كنت بنهار بعد خسارة الأهلي من الترجي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكلمت حسام غالى وقولت له مش قادر أنا عايز أرجع الأهلي، وأصريت على العودة للأهلى للمساعدة فى حصد الألقاب من جديد".

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