"الحياة اليوم" تخصص حلقة خاصة بمناسبة المولد النبوي

يقدم برنامج "الحياة اليوم"، حلقة خاصة يوم الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال الحلقة، فرقة الإخوة أبو شعر للإنشاد الديني، حيث يقدمون مجموعة من أجمل وأروع الأناشيد والابتهالات في حب الرسول الكريم.





كما يتحدث الأشقاء الستة عن كيفية اعتلاء قمة الإنشاد الديني في العالمين العربي والإسلامي، بالإضافة إلى رحلتهم الطويلة في عالم الإنشاد، والعديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.