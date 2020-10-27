عمرو أديب يسخر من أردوغان على طريقته (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:29 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، صورة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وهو يرفع علامة رابعة بيده الإثنتين، معلقا: "عمري ما فهمت الرابعتين دول إيه". 

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، ساخرا: "النهاردة عرفت اردوغان كان يقصد إيه.. كان بيبشر أن الليرة التركية هتبقا بتمانية، بيقولهم أنا هجبكم الأرض، ووعد وأوفى"، لافتا إلى أنه لأول مرة تنهار الليرة التركية بهذا الشكل.

وأشار الإعلامي، إلى أن أردوغان يستخدم الاقتصاد التركي في دعم الإرهاب، والمؤامرات، مضيفا، أن الناس في تركيا حالتهم "ضنك"، معقبا: "لما تبص على الجنيه المصري أمام الدولار اللي بيطلع قرشين وينزل قرشين، ولا حد بيتكلم، ويقول ميرسي".

وقال إن أحد المواطنين أوقف أردوغان في إحدى جولاته، وقال له: "ليس لدينا خبز في المنزل"، فكان رد أردوغان: "اشرب شاي".

وأضاف "أديب": "بيرد عليه بطريقة حمادة هلال.. أردوغان جاب تركيا الأرض".

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